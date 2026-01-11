Un dimanche à la campagne du 11 janvier : l’émission déprogrammée, quand Frédéric Lopez sera-t-il de retour ?

Les habitudes des téléspectateurs de France 2 seront une nouvelle fois bousculées ce dimanche. Exceptionnellement, la chaîne publique déprogramme « Un dimanche à la campagne », l’émission animée par Frédéric Lopez, en raison de la diffusion d’un événement sportif majeur.


Capture FTV


France 2 diffusera en effet un match de rugby de la Champions Cup, avec la retransmission de la rencontre opposant Bordeaux-Bègles à Northampton. Une programmation spéciale qui prend donc la place du rendez-vous dominical habituellement consacré aux confidences et aux échanges en pleine nature.

Les fans de « Un dimanche à la campagne » peuvent toutefois se rassurer. L’émission fera son retour le dimanche 25 janvier avec un numéro inédit qui réunira Marine Delterme, Nicky Doll et Alessandra Sublet. Trois personnalités aux parcours très différents, attendues pour une émission riche en émotions et en confidences.

Il faudra donc patienter une semaine de plus avant de retrouver Frédéric Lopez et ses invités, après cette parenthèse sportive sur France 2.


