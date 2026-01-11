

66 minutes du 11 janvier 2026, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous sur M6 pour votre magazine « 66 minutes« . On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





66 minutes du 11 janvier 2026, sommaire

🔸 Galette des rois : et si vous décrochiez le jackpot ?

Chaque mois de janvier, la tradition rassemble les gourmands autour d’un jeu aussi simple qu’excitant : trouver la fève dans la galette. Mais aujourd’hui, certaines cachent bien plus qu’un petit sujet en porcelaine. Bijoux de valeur, lingots, pierres précieuses… la surprise peut parfois valoir de l’or. Pour séduire les clients, les artisans rivalisent de créativité. Un enjeu gourmand qui révèle aussi un marché discret mais colossal : celui des fabricants de fèves, avec plus de 70 millions d’unités produites chaque année.

🔸 Immobilier : essayez avant d’acheter

Et si vous pouviez vivre dans votre future maison avant de signer ? C’est le pari de nouveaux dispositifs proposés par certains professionnels de l’immobilier. Une idée séduisante quand on sait que près de 7 Français sur 10 regrettent leur achat. Environnement, luminosité, voisinage ou défauts cachés : les déconvenues sont fréquentes. Grâce à la location-accession, il est désormais possible de tester un logement le temps de quelques jours… ou même plusieurs mois, avant de s’engager.



🔸 Voitures d’occasion : janvier, le mois des bons plans !

Changer de voiture à petit prix, et si c’était maintenant ? En début d’année, le marché automobile se montre particulièrement favorable aux acheteurs. Moins de candidats, vendeurs plus enclins à discuter et concessions désireuses de vider leurs parcs : janvier regorge d’opportunités. Certains réussissent même à repartir avec un véhicule neuf au tarif de l’occasion. Reste à savoir comment dénicher les meilleures offres.

🔸 Kebab : le sandwich star monte en gamme

Longtemps associé aux repas rapides de fin de soirée, le kebab opère une véritable révolution. Pain fait maison, viandes de qualité, produits bio et recettes originales : il devient un incontournable de la street food haut de gamme. À Paris, Lyon ou Bordeaux, une nouvelle génération de restaurateurs réinvente ce classique avec soin et créativité. Résultat : des adresses stylées, des assiettes généreuses et des prix raisonnables, entre 10 et 15 euros. Une façon gourmande de se faire plaisir sans excès.

🔸 Enfants en danger : révélations sur les dérives du périscolaire

Chaque jour, des milliers de parents confient leurs enfants aux structures périscolaires, convaincus qu’ils y sont en sécurité. Pourtant, derrière certaines portes, des dysfonctionnements inquiétants émergent. Manque de formation, recrutements approximatifs, surveillance insuffisante : les alertes se multiplient. Dans plusieurs affaires, des plaintes évoquent des faits graves impliquant de très jeunes enfants. Une enquête exclusive de « 66 Minutes », menée en immersion, révèle des témoignages poignants et met en lumière des pratiques préoccupantes, relançant le débat sur la protection et l’encadrement des plus petits.

Et à 18h40 dans 66 minutes Grand Format

🔸 Les bonnes affaires du grand déstockage de Noël

C’est le moment de l’année que les chasseurs de bonnes affaires guettent avec impatience. Celui où ils savent qu’ils peuvent dénicher les offres les plus avantageuses et profiter de prix au plus bas. À peine les fêtes terminées, une nouvelle ruée commence dans les magasins. Les spécialistes du déstockage entrent en scène et proposent des promotions spectaculaires : foie gras à prix divisé par deux, chocolats et jouets liquidés jusqu’à –70 %. Décorations, vêtements, meubles… tout ou presque voit ses tarifs chuter à grande vitesse, à condition de savoir où fouiller. En coulisses, ces professionnels de la remise se livrent une véritable course pour récupérer les invendus des fêtes à moindre coût. Célébrer Noël après le 25 décembre pour dépenser moins ? Pour certains, c’est devenu une véritable stratégie et un levier efficace pour booster leur pouvoir d’achat.