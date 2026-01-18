Rugby Champions Cup : suivre La Rochelle / Harlequins en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Rugby Champions Cup – La Rochelle / Harlequins en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas rater ce dimanche 18 janvier 2026 sur France 2 et beIN Sports ! La Coupe d’Europe de Rugby continue ce week-end avec la quatrième journée de l’Investec Champions Cup. Aujourd’hui, le Stade Rochelais reçoit les Harlequins.





Un match de rugby à suivre en direct sur France 2 dès 16h05, coup d’envoi à 16h15.







Le Stade Rochelais reçoit les Harlequins cet après-midi au stade Marcel-Deflandre pour un duel européen très attendu. Les Maritimes, doubles champions d’Europe ces dernières années, veulent s’imposer devant leur public pour rester maîtres de leur destin dans cette phase de poules, face à une formation anglaise joueuse et imprévisible.



Face aux Londoniens, réputés pour leur jeu offensif et leur vitesse, La Rochelle devra s’appuyer sur sa puissance collective, sa discipline et l’ambiance de Deflandre pour faire la différence. Un match à fort enjeu, qui s’annonce intense et spectaculaire.

La Rochelle / Harlequins, compositions des équipes

Le XV de départ du Stade Rochelais : 15. Leyds ; 14. Niniashvili, 13. Seuteni, 12. Daunivucu, 11. Bollengier ; 10. West, 9. Berjon ; 7. Botia, 8. Cancoriet, 6. Jegou ; 5. Boudehent, 4. Kante Samba ; 3. Atonio (cap.), 2. Latu, 1. Kaddouri.

Les remplaçants : 16. Lespiaucq, 17. Wardi, 18. Sclavi, 19. Kuntelia, 20. Alldritt, 21. Fraindt, 22. Favre, 23. Nowell.

Le XV de départ des Harlequins : 15. T. Green ; 14. David, 13. Northmore, 12. Bradley, 11. Murley ; 10. Smith, 9. Friday ; 7. Kenningham, 8. Dombrandt (cap.), 6. Cunningham-South ; 5. Petti Pagadizabal, 4. Launchbury ; 3. Delgado, 2. Walker, 1. Kerrod.

Les remplaçants : 16. Riley, 17. Hobson, 18. H. Williams, 19. Treadwell, 20. Carr, 21. Lawday, 22. M. Green, 23. Evans.

La Rochelle / Harlequins en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur France 2 ou beIN Sports dès 16h05.

Et si vous n’êtes pas devant la télé, pour suivre le score en live, rendez-vous sur le site officiel de la Champions Cub.

La Rochelle / Harlequins, un match évènement de la Champions Cup à suivre aujourd’hui sur France 2.