Les fidèles de « Un dimanche à la campagne » vont devoir encore patienter. Pour la deuxième fois consécutive, l’émission animée par Frédéric Lopez est déprogrammée ce dimanche sur France 2, la chaîne faisant à nouveau le choix du sport.


Un dimanche à la campagne du 18 janvier : l'émission déprogrammée, quand Frédéric Lopez sera-t-il de retour ?
FTV


France 2 proposera en effet une rencontre de rugby, avec la diffusion du match opposant La Rochelle aux Harlequins, dans le cadre de la Champions Cup. Une affiche de prestige qui prend la place du rendez-vous dominical habituellement consacré aux échanges intimistes et aux confidences en pleine nature.

Cette nouvelle déprogrammation s’inscrit dans une programmation spéciale dédiée au rugby européen, très suivie par les amateurs de ballon ovale. Les téléspectateurs devront donc encore attendre avant de retrouver Frédéric Lopez et ses invités.

Pour rappel, Un dimanche à la campagne fera son retour le dimanche 25 janvier avec un numéro inédit réunissant Marine Delterme, Nicky Doll et Alessandra Sublet. Un épisode très attendu après plusieurs semaines d’absence à l’antenne.


Encore un peu de patience donc pour les fans de l’émission, avant de retrouver ce moment de partage devenu incontournable sur France 2.

