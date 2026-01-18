

66 minutes du 18 janvier 2026, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous sur M6 pour votre magazine « 66 minutes« . On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





A suivre dès 17h40 sur la chaîne







66 minutes du 18 janvier 2026, sommaire

🔸 Pouvoir d’achat : le grand retour du troc

Et si la meilleure astuce du moment consistait à ne plus passer à la caisse ? Alors que l’inflation alimentaire a bondi de plus de 20 % en seulement deux ans, un nombre croissant de Français redécouvre une pratique ancienne : le troc. Meubles, habits, jouets ou fruits et légumes du jardin, tout peut désormais s’échanger. Cette tendance connaît un véritable boom, portée par un objectif simple : réduire les dépenses. Dans un contexte de forte tension sur le pouvoir d’achat, les plateformes dédiées au troc affichent des records de fréquentation. Les objets oubliés au fond des placards trouvent une seconde vie grâce à ces échanges sans argent. Et le succès est au rendez-vous. Le troc attire toutes les générations, des étudiants aux retraités, en passant par les jeunes familles et les adeptes d’une consommation plus responsable.

🔸 Chauffage au bois : du bon plan à l’arnaque

Face à l’envolée des prix du gaz et de l’électricité, près de sept millions de foyers ont choisi le bois pour se chauffer. Bûches ou granulés, cette énergie reste la plus économique du marché, avec à la clé jusqu’à 1 500 euros d’économies par hiver pour un logement bien équipé. Mais la prudence est de mise. Faux sites de vente, bois insuffisamment sec ou pellets de piètre qualité peuvent rapidement transformer la bonne affaire en mauvaise surprise. Comment identifier les vendeurs sérieux ? Quels labels assurent un rendement optimal ? Et quels sont les circuits d’achat à privilégier pour éviter les pièges ?



🔸 Prêts à tout pour grandir

En France, la taille moyenne est de 1,75 m pour les hommes et 1,62 m pour les femmes. Mais pour ceux qui se jugent trop petits, le manque de centimètres peut devenir un véritable mal-être. Certains vont jusqu’à se rendre en Turquie pour subir une intervention radicale : l’allongement des jambes. Une opération lourde, loin d’être anodine, qui implique des mois de souffrance et de rééducation pour gagner quelques centimètres. Qu’est-ce qui pousse à franchir une telle étape ? Et quels dangers comporte cette chirurgie extrême ?

🔸 Cordon bleu : la revanche d’un classique

Viande tendre, panure dorée et fromage fondant : le cordon bleu fait le bonheur des gourmands depuis des décennies. Incontournable des rayons surgelés à moins de 3 euros, il s’invite à petit prix dans les repas du quotidien. Facile à préparer, rapide et réconfortant, il reste un incontournable des foyers français. Mais que cache réellement ce produit star ? Et comment expliquer que certaines versions dites « gastronomiques » puissent atteindre jusqu’à 100 euros dans des restaurants de prestige ? Entre astuces de supermarché et recettes de chefs, plongée dans les secrets d’un plat qui met tout le monde d’accord.

🔸 Où se cache l’ « arnacoeur » des campagnes ?

Il aurait charmé puis dépouillé des dizaines de femmes, souvent des agricultrices vivant seules. Le mode opératoire serait toujours le même : une rencontre en ligne, une relation qui s’intensifie rapidement, puis une disparition soudaine, laissant derrière elle cartes bancaires, matériel ou véhicules volés. Le préjudice se chiffre à plusieurs milliers d’euros par victime. S’agit-il du même individu à chaque fois ? Il changerait régulièrement d’identité pour échapper aux soupçons. L’une des victimes a décidé de mener l’enquête et de remonter sa trace.

Et à 18h40 dans 66 minutes Grand Format

🔸 Bon et pas cher : ça roule pour les Routiers

Plats copieux, atmosphère conviviale et menus à petits prix : les restaurants routiers connaissent un véritable renouveau, aussi bien le long des axes nationaux qu’en pleine ville. Longtemps délaissés, ils retrouvent aujourd’hui une seconde jeunesse grâce à des passionnés. Comme Laetitia, 30 ans, qui a relancé un établissement près de Chartres (Eure-et-Loir), ou Adrien, à Reims (Marne), qui réinvente l’esprit routier en plein cœur urbain. Sur la nationale 7, le chauffeur Pepito en a fait son rendez-vous incontournable, tandis qu’un chef étoilé, Sébastien de la Borde, démontre qu’il est possible de marier tradition populaire et gastronomie d’excellence. À l’heure où les Français sont plus que jamais à l’affût des bonnes affaires, ces tables d’un autre temps séduisent par leur cuisine maison, leurs portions généreuses et des additions tout en douceur. Un Grand Format à la rencontre de personnalités hautes en couleur qui font revivre un pilier du patrimoine populaire, où l’on continue de bien manger, pour peu cher, et toujours dans la bonne humeur.