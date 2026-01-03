Rugby Top 14 : suivre le match Bordeaux / Racing 92 en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Rugby Top 14 – suivre la rencontre Bordeaux / Racing 92 en direct, live et streaming, c’est le match de rugby à ne pas rater ce samedi 3 janvier 2026 sur Canal+ ! Suite de la 14ème journée de la saison 2025-2026 aujourd’hui, Bordeaux-Bègles reçoit le Racing 92.





📺 Un match de rugby à suivre en direct sur Canal+, coup d’envoi à 21h.







Ce soir, l’Union Bordeaux-Bègles reçoit le Racing 92 au stade Chaban-Delmas pour un choc de la 14ᵉ journée de Top 14. L’UBB cherchera à relancer sa saison face à un rival francilien toujours difficile à manœuvrer.

Le Racing 92, de son côté, a montré des performances en dents de scie cette saison et viendra en Gironde pour grappiller des points précieux au classement. Ce duel s’annonce intense sur le plan physique et stratégique, avec deux équipes désireuses de conforter leur place en milieu de tableau du championnat.



Clermont / Bordeaux la composition des équipes

Le XV de départ de Bordeaux-Bègles : 15. Buros ; 14. Penaud, 13. Moefana, 12. R.Janse van Rensburg, 11. Uberti ; 10. Jalibert, 9. Lucu (cap.) ; 7. Woki, 8. Matiu, 6. Vergnes-Taillefer ; 5. Cazeaux, 4. Palu ; 3. Sadie, 2. Lamothe, 1. Perchaud.

Remplaçants : 16. Barlot, 17. Poirot, 18. Jacobs, 19. Du Preez, 20. A.Retière, 21. Depoortere, 22. Bielle-Biarrey, 23. Tameifuna

Le XV de départ du Racing 92 : 15. S.James ; 14. Ravutaumada, 13. Habosi, 12. Manu, 11. Fickou ; 10. Seunes, 9. Carbonneau ; 7. Lainault, 8. Hughes, 6. Manyarara ; 5. R.Taofifenua (cap.), 4. Hill : 3. Kharaishvili, 2. Escobar, 1. Gogichashvili.

Remplaçants : 16. Basse, 17. Kolingar, 18. Tagitagivalu, 19. Baudonne, 20. Labarbe, 21. Tuisova, 22. Prisciantelli, 23. Tupou.

Bordeaux / Racing 92 en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ dès 21h. Streaming et live sur Mycanal.fr (réservés aux abonnés).

Et si vous n’y avez pas accès, suivez le score en temps réel et le résultat final sur le site du Top 14.

Bordeaux / Racing 92, 14ème journée de la saison 2025-2026 du Top 14, un match évènement à suivre ce soir sur Canal+.