Un Si Grand Soleil Spoilers : une arrestation choc, Claire enlevée, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 5 au 9 janvier 2026)

Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 5 au 9 janvier 2026 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre feuilleton de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient de le découvrir, c’est le moment puisque Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés et la bande-annonce de la semaine à venir.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







On peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par l’arrestation de Victor et Hélène. La police va placer une balise GPS sur la voiture de Victor et il va les conduire tout droit à Hélène ! Ils sont tous le deux arrêtés mais ça ne suffit pas à décourager Claire, qui continue de prendre de gros risques. Elle se fait enlever et séquestrer !

Pendant ce temps là, Charlotte continue de se faire manipuler et droguer par Sasha… Et pour Alix, pas le choix : elle ferme la galerie ! La police reçoit le rapport d’expertise : le tableau est un vrai ! Becker est évidemment déçu tandis qu’Alix est triste que ça arrive trop tard…



Un si grand soleil spoilers les résumés du 5 au 9 janvier 2026

Lundi 5 janvier 2026 (épisode 1829) : Alors que l’enquête de police se resserre autour de Victor, la galerie d’Alix s’enfonce dans les soucis financiers.

Mardi 6 janvier 2026 (épisodes 1830) : Tandis que Claire et Florent jouent à un jeu dangereux, Alix fait un triste constat sur sa carrière.

Mercredi 7 janvier 2026 (épisode 1831) : Sacha prend de plus en plus de place dans le quotidien de Charlotte. De son côté, au pied du mur, Claire ne compte pas baisser les bras.

Jeudi 8 janvier 2026 (épisode 1832) : Les résultats d’analyse du tableau de Valmy tombent : Becker réussira t-il à coincer Alix ? Quant à Florent, jusqu’où est-il prêt à risquer son couple pour sauver Hélène ?

Vendredi 9 janvier 2026 (épisode 1833) : La relation de Charlotte prend une nouvelle tournure. Quant à Claire, ses sentiments pour Florent ont-ils vraiment disparus ?

VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce 5 au 9 janvier 2026

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et rendez-vous sur france.tv pour voir ou revoir les épisodes.