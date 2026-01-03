Star Academy estimations : Anouk favorite, Théo éliminé ? (SONDAGE)



Star Academy 2025 estimations nominations sondage – Dernières estimations de notre sondage Star Academy 2025 alors que c’est en ce moment que se déroule le 200ème prime et qu’à l’issue de cette soirée, un nouvel élève sera éliminé et ne retournera pas au château. Rappelons que cette semaine, Anouk, Théo et Victor sont nominés et soumis aux votes du public.











Actuellement selon notre sondage, toujours titre purement indicatif, c’est Anouk qui est toujours loin devant avec 43% des votes.

Elle est suivie par Victor à 32%. Théo remonte et compte désormais 25% des votes de notre sondage. Autant dire que ça se resserre et que rien n’est joué !

Théo sera-t-il éliminé ce soir ? La réponse tout à l’heure sur TF1 !



Sondage Star Academy nominations semaine 11

Qui doit rester au château ? Anouk Théo Victor Résultats Vote

Retrouvez toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.