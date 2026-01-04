Rugby Top 14 : suivre le match La Rochelle / Toulon en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Rugby Top 14 – suivre la rencontre La Rochelle / Toulon en direct, live et streaming, c’est le match de rugby à ne pas rater ce dimanche 4 janvier 2026 sur Canal+ ! Suite et fin de la 14ème journée de la saison 2025-2026 aujourd’hui, le Stade Rochelais affronte le RC Toulon.





📺 Un match de rugby à suivre en direct sur Canal+, coup d’envoi à 21h05.







Ce soir, le Stade Rochelais reçoit le RC Toulon au stade Marcel-Deflandre pour la 14ᵉ journée du Top 14 2025-2026, dans un duel qui peut peser dans la course aux places qualificatives. La Rochelle est 10ᵉ avec 31 points après 13 matches, tandis que Toulon est à la 3ème place avec 39 points avant ce match.

Les Maritimes aborderont cette rencontre avec l’ambition d’effacer leur lourde défaite de l’aller (39-14) et de profiter de l’élan de leur stade qui affiche complet une nouvelle fois.



La Rochelle / Toulon la composition des équipes

Le XV de départ du Stade Rochelais : 15. Leyds, 14. Nowell, 13. Seuteni, 12. Favre, 11.Niniashvili ou Bollengier, 10. Hastoy, 9. Le Garrec ; 7. Jegou, 8.Alldritt (cap), 6. Botia ou Fraindt ; 5. Douglas ou Skelton, 4. Lavault ; 3. Galván, 2. Latu, 1. Wardi.

Remplaçants : 16. Lespiaucq-Brettes, 17. Penverne, 18. Kante Samba ou Dillane, 19. Fraindt ou Botia, 20. Andjisseramatchi, 21. Jurd ou West, 22. Daunivucu, 23. Kuntelia.

Le XV de départ du RC Toulon : 15. Ferté ou Domon ; 14. R. Rebbadj, 13. Smaïli, 12. Cowie, 11.Villière (cap.) ; 10. Garbisi, 9. Le Bail ou White ; 7. Coulon, 8.Moreau, 6. Sreckovic ; 5. Javakhia ou Ribbans, 4. Mezou ; 3.Narmania, 2.Toevalu, 1. Ametlla.

Les remplaçants : 16. Gil, 17. Brennan, 18. Alainu’uese ou Ribbans ou Javakhia, 19. Abadie, 20. Méchentel, 21. Gracieux ou Albornoz ou Ferté, 22. Nonu, 23. Sorhaindo.

La Rochelle / Toulon en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ dès 21h05. Streaming et live sur Mycanal.fr (réservés aux abonnés).

Et si vous n’y avez pas accès, suivez le score en temps réel et le résultat final sur le site du Top 14.

La Rochelle / Toulon, 14ème journée de la saison 2025-2026 du Top 14, un match évènement à suivre ce soir sur Canal+.