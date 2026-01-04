Ligue 1 : PSG / Paris FC en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Ligue 1 dimanche 4 janvier 2026 – PSG / Paris FC en direct, live et streaming, c’est aujourd’hui au Parc des Princes. Suite de la 15ème journée de la saison 2025-2026 de Ligue 1 avec le match entre le Paris Saint-Germain et le Paris FC.





Un match à suivre ce dimanche soir sur Ligue 1+. Coup d’envoi à 20h45.







Le Paris Saint-Germain accueille le Paris FC au Parc des Princes ce dimanche soir. Cette affiche constitue un derby francilien historique en championnat, avec le PSG actuellement 2ᵉ du classement et le Paris FC 14ᵉ, solide promu qui cherche à prendre de l’air au classement.

D’un côté, le PSG de Luis Enrique, en course pour le titre et récemment vainqueur de la Coupe intercontinentale, devra revenir en forme de la trêve hivernale. De l’autre, le Paris FC, dont le Stade Jean Bouin est voisin du Parc des Princes, va tenter de créer la surprise face à l’un des favoris du championnat.



PSG / Paris FC – Composition des équipes

🔵 PSG (composition probable) : Chevalier – Zaïre-Emery, Marquinhos (c), Pacho, Mendes – Neves, Vitinha, Ruiz – Doué, Dembélé, Barcola.

🔵 Paris FC (composition probable) : Trapp – Sangui, Mbow, Otavio, De Smet, Ollila – Marchetti, Camara, Lopez (c) – Ikoné, Geubbels

Sur quelle chaîne et à quelle heure suivre PSG / Paris FC ?

Pour suivre le match, rien de plus simple ! Rendez-vous sur Ligue 1+ (sur abonnement).

Pour le score en temps réel et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de la Ligue 1.

PSG / Paris FC, 17ème journée de Ligue 1 Mc Donald à suivre ce samedi à 21h05.