Star Academy, Théo sort du silence après son élimination : « j’ai envie de devenir artiste »

C’est Théo qui a été éliminé de la Star Academy 2025 samedi soir à l’issue de la onzième semaine d’aventure. Après près de trois mois passés au château, Théo s’est confié à chaud juste après son élimination.











« J’ai envie de devenir artiste » a déclaré Théo à Nikos et aux professeurs, la gorge nouée, après avoir été éliminé.

« Je vais m’éclater au max sur la tournée » a-t-il ajouté face à Nikos avant de pouvoir retrouver ses proches qui l’attendaient dans les coulisses du prime.

Théo va maintenant prendre le temps de redescendre et il devrait poster son premier message sur Instagram lundi. Il enregistrera son interview vidéo avec Alix Grousset et il sera aux côtés de Jeanne et Mélissa dans « Quotidien » avec Yann Barthès demain, lundi 5 janvier 2026. Il devrait aussi être dans le Super Show sur NRJ.



