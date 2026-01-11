Star Academy : Ambre, Bastiaan, Sarah et Victor nominés, qui doit aller en demi-finale ? (SONDAGE)

Après un 13ème prime riche en émotion dans la Star Academy 2025, l’élimination d’Anouk et la qualification de Léa pour les demi-finales, place à la semaine du quart de finale.


A l’issue du prime de samedi prochain, on connaitra les noms des quatre demi-finalistes de la saison !

Les votes pour ce quart de finale sont déjà ouverts et c’est à vous, téléspectateurs, de les départager. Qui de Ambre, Bastiaan, Sarah ou Victor mérite le plus d’aller en demi-finale ? A vous de décider et de voter ! Et n’hésitez pas à nous donner votre avis en répondant à notre sondage.

Notez que Michaël Goldman a précisé que tout se jouera sur le prime. Vous votez actuellement pour qualifier l’un des quatre, qui sera annoncé dans la première partie du prime du samedi 17 janvier. Il faudra ensuite revoter !


Star Academy, quart de finale : qui doit aller en demi-finale ?

Qui doit aller en demi-finale ?

