Star Academy : Anouk et Victor nominés, qui doit rester ? (SONDAGE)

Star Academy 2025 nominations semaine 12, sondage – C’est ce soir qu’ont été annoncés les nominés de la douzième semaine de la Star Academy 2025. Des nominations qui, comme toujours, sont un choc pour les élèves.


Capture TF1


Après des évaluations en deux groupes et alors qu’ils ne sont plus que 6, Michael Goldman, le directeur, était au château ce matin pour annoncer aux élèves le verdict des professeurs. Cette semaine, les nominés sont Sarah, Anouk et Victor. Sarah étant immunisée, ils ne sont que deux nommés : Anouk et Victor.

L’un des deux élèves nominés sera éliminé samedi soir à l’issue du 13ème prime.

SONDAGE nominations semaine 12

Qui doit rester. ?


Toutes les infos, vidéos et le live de la Star Academy est sur TF1+.

