Star Academy : Bastiaan tête d’affiche de la série « Karma » sur France TV

Bonne nouvelle pour les fans de Bastiaan ! Alors qu’il est actuellement quart de finaliste au château de la Star Academy, le jeune artiste sera très bientôt à l’affiche d’une toute nouvelle série destinée aux adolescents. Intitulée « Karma, trop jeunes pour se taire », cette fiction originale sera à découvrir dès le 30 janvier 2026 sur la plateforme france.tv.











Avec cette création, France Télévisions renoue avec la fiction pour adolescents et poursuit sa stratégie de rajeunissement en proposant des œuvres françaises originales, en prise directe avec les préoccupations de la génération Alpha. Karma, trop jeunes pour se taire s’inscrit dans la continuité du succès de « Askip », série pour pré-adolescents devenue culte, forte de 7 saisons et 45 millions de vidéos vues.

Bastiaan retrouve l’univers d’Askip

Dès le 30 janvier, le jeune public retrouvera une partie de la distribution emblématique d’Askip. Bastiaan VanLeeuwen, interprète de Dorian — et actuellement sous le feu des projecteurs grâce à la Star Academy — reprend du service aux côtés de Van Nguyen (Albert) et Adam Abdo (Bilal).

La série accueille également de nouveaux visages prometteurs, comme Alice Cornillac (Tonie) ou Carla Souary (Gabriella), confirmant la volonté de la production de mettre en avant les nouveaux talents de la scène française.

Côté adultes, « Karma, trop jeunes pour se taire » marque le retour de Kamini, dans le rôle de Fred, propriétaire d’un foodtruck, et de Véronique Jannot, qui incarne Janelle, la proviseure du lycée Joséphine-Baker.



Une série engagée et actuelle

L’intrigue se déroule au lycée Joséphine-Baker, établissement spécialisé dans l’art et le sport, où les élèves vivent tout avec une intensité décuplée. Ici, on crée, on se dépasse, on s’expose. Les émotions sont à vif, les corps et les voix au premier plan.

Mais l’équilibre déjà fragile du lycée vacille lorsqu’un scandale éclate : un professeur est accusé d’avoir abusé d’une élève. La défiance s’installe, la parole se crispe et les liens entre élèves et adultes se distendent. Face à cette fracture, un professeur d’arts plastiques imagine un dispositif inédit : une cabine d’expression libre, sans filtre ni censure, ouverte à tous.

Un espace pour dire, questionner, dénoncer, se livrer… mais aussi un lieu où les mots peuvent autant apaiser que déranger.

À travers des histoires d’amitié, d’amour, d’art et de rivalités, Karma – Trop jeunes pour se taire dresse le portrait d’une génération en quête de sens, de repères et de vérité. Une série résolument contemporaine, qui promet de faire parler d’elle… et de confirmer Bastiaan comme l’un des visages incontournables de la jeune création française.