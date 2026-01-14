

La Grande Librairie du 14 janvier 2026





Rendez-vous dès 21h05 en direct sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







La Grande Librairie du 14 janvier 2026 : invités et sommaire

Comment être l’auteur de sa propre vie ?! Augustin Trapenard reçoit Alexandre Jardin, Cécile Coulon, Timothée de Fombelle, Mélissa Da Costa et Michaël Dichter.

🟩 Michaël Dichter – On l’appelait Bennie Diamond (Éditions Les Léonides)

Dans ce roman, Michaël Dichter retrace l’ascension d’un jeune homme prêt à tout pour pénétrer le cercle très fermé des diamantaires d’Anvers. Une trajectoire marquée par les tensions familiales, la soif de revanche et les silences, où l’éclat de la réussite finit par révéler sa part d’illusion.



🟨 Mélissa Da Costa – Fauves (Albin Michel)

L’autrice à succès Mélissa Da Costa présente l’un des romans les plus attendus de la rentrée. Fauves plonge le lecteur dans l’univers du cirque, aux côtés d’un adolescent cabossé déterminé à devenir dompteur. Un vaste roman d’apprentissage qui interroge l’emprise, la masculinité et la transmission.

🟦 Timothée de Fombelle – La vie entière (Gallimard)

Avec La vie entière, Timothée de Fombelle signe un roman bref et virtuose. À Paris en 1942, une jeune résistante attend son chef de réseau, dont le retard est lourd de menaces. Pour apaiser l’angoisse, elle se crée un destin imaginaire avec l’homme qu’elle aime, faisant de l’imagination un véritable acte de résistance.

🟥 Cécile Coulon – Le visage de la nuit (L’Iconoclaste)

La romancière et poétesse Cécile Coulon nous entraîne dans une atmosphère sombre et feutrée avec ce dixième roman. Entre conte, poésie et roman noir, elle retrouve l’univers de La langue des choses cachées et construit un récit inquiétant, à la frontière des genres.

🟩 Alexandre Jardin – La femme qui inventa l’amour (Michel Lafon)

Alexandre Jardin revient avec un roman manifeste situé en Chine, au XIIIᵉ siècle avant J.-C. Il y raconte l’histoire d’une princesse qui défie l’ordre établi en assumant des sentiments interdits. Un texte qui pose une question vertigineuse : et si l’amour était à l’origine de toutes les révolutions ?

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « La Grande Librairie » ce mercredi 14 janvier 2026 à 21h sur France 5.