Star Academy du 10 janvier 2026 : le prime du défi des profs ce soir sur TF1, qui sera éliminé ?

Star Academy du 10 janvier 2026, le prime 13 ce soir sur TF1 – Nikos Aliagas vous donne rendez-vous ce samedi soir sur TF1 pour le 13ème prime en direct de la Star Academy 2025. Une soirée à l’issue de laquelle un douzième académicien sera éliminé et quittera définitivement l’aventure.





À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur TF1+.







Star Academy du 10 janvier 2026, le programme du prime du défi des professeurs

Ce soir, c’est le prime du défi des professeurs ! Les élèves auront le privilège de chanter aux côtés de Matt Pokora, KeBlack, Sheryfa Luna, Zaho et Nâdiya. A l’issue de cette soirée, l’un des deux nominés – Anouk ou Victor – sera éliminé et ne retournera pas au château. Les autres seront tous en quart de finale !

Pour le top 3 – Ambre, Bastiaan et Léa – l’enjeu est de taille : une qualification pour les demi-finales ! Ils vont s’affronter sur une battle et sur un défi lancé par les professeurs : Ambre en théâtre, Bastiaan en danse, et Léa en chant.



La liste des chansons du prime

Ouverture du prime sur l’hymne « Voulez-vous ? »

Les duos avec les artistes

Matt Pokora avec Léa « Si on disait »

KeBlack avec Bastiaan « Boucan » et « Melrose Place »

Sheryfa Luna avec Victor et Anouk « Il avait les mots »

Zaho avec Sarah et Bastiaan « C’est chelou » et avec Ambre Je te promets »

Nâdiya et Ambre « Et c’est parti »

Les grands moments du prime

L’ouverture du prime : Bastiaan, Ambre et Léa sur « Roar » de Katy Perry

La carte blanche : Sarah « Where is my husband ? » de Reye

La battle du top 3

Léa « Beautiful » de Christina Aguilera

Ambre « Nothing Else Matters » version Miley Cyrus

Bastiaan « Angels » de Robbie Williams

Les défis des professeurs

🎤 Défi vocal : Léa « L’amour est un oiseau rebelle » de Maria Callas

💃 Défi danse : Bastiaan sur « Blinding Lights » de The Weeknd

🎭 Défi théâtre : Ambre « Gigi l’amoroso » de Dalida

Les chansons des nommés

Victor en duo avec Ambre sur « All of me » de John Legend

Anouk en duo avec Bastiaan sur « Indélébile » d’Yseult

Battle sur « Ma révérence » de Véronique Sanson

