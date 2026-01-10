Echappées Belles du 10 janvier : direction le Cantal ce soir sur France 5 (sommaire)



Publicité





Echappées Belles du 10 janvier 2026 – C’est deux numéros du magazine « Échappées belles » qui vous attend ce samedi soir sur France 5. Au programme aujourd’hui, un inédit et une rediffusion.





A suivre dès 20h55 sur la chaîne, puis en replay sur France.TV







Publicité





Echappées Belles du 10 janvier 2026, à 21h – « Le grand air du Cantal » (inédit)

Bienvenue dans le Cantal ! Parmi les départements les moins densément peuplés de France, ce territoire s’impose comme une référence du tourisme vert, grâce à des paysages spectaculaires et préservés. Des monts issus du plus vaste volcan d’Europe aux grands plateaux du Cézallier et de l’Aubrac, sans oublier les prairies généreuses où paissent les célèbres vaches Salers aux cornes majestueuses, le Cantal offre parfois des allures de Far West à ceux qui rêvent de grands horizons.

Ici, le climat se montre exigeant : hivers longs et rigoureux, pluies abondantes et chutes de neige rythment l’année. Alors, lorsque le printemps s’installe, c’est un véritable renouveau, autant pour la nature que pour les habitants.



Publicité





Sophie Jovillard part à la rencontre des Cantalous pour comprendre comment les saisons façonnent leur quotidien et leurs activités. Depuis la préhistoire, ces femmes et ces hommes vivent en harmonie avec un environnement puissant, qu’ils ont appris à respecter et à préserver.

Comment les habitants du Cantal s’adaptent-ils à ce cadre naturel ? Et de quelle manière l’arrivée du printemps transforme-t-elle leur mode de vie ?

Echappées Belles du 10 janvier à 22h40 – « Normandie, de ferme en ferme » (rediffusion)

En Normandie, l’agriculture occupe une place centrale : elle s’étend sur 69 % du territoire, représentant plus de deux millions d’hectares. La région se distingue d’ailleurs comme la première de France en proportion de terres agricoles. Véritable patchwork de paysages aux couleurs et aux reliefs variés, la Normandie est façonnée par ses 26 500 exploitations, alternant grandes plaines céréalières, pâturages verdoyants et bocages caractéristiques.

Pour cette émission spéciale, Jérôme Pitorin va à la rencontre de celles et ceux qui font vivre l’agriculture normande et qui s’engagent, par l’innovation, à la rendre toujours plus respectueuse de l’environnement.

Partez dans des « Echappées Belles » ce samedi 10 janvier dès 21h sur France 5