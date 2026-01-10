Star Academy du 10 janvier 2026 : résumé et replay de la quotidienne



Star Academy, résumé de la quotidienne du samedi 10 janvier 2026 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2025. Retour sur la journée de vendredi des académiciens. Elle commence sur le plateau du prime.











Léa répète le défi lyrique avec Sofia. Sofia l’encourage à se dépasser sur le prime.

Au château, Victor et Anouk sont seuls. Ils retrouvent Marlène pour le cours d’expression scénique. Victor répète le premier son duo avec Ambre sur « All of me ».

En plateau, Bastiaan répète son défi danse avec Jonathan. Il appréhende le moment où il devra se jeter dans le vide parmi le public.



Au château, Anouk répète avec Marlène « Indélébile » d’Yseult.

En plateau, Léa rencontre Matt Pokora pour répéter leur duo. Matt donne plein de conseils à Léa, qui est très stressée cette semaine.

Au château, Anouk et Victor reçoivent de quoi prendre soin d’eux, avec notamment des masques à led Shark. Ils sont ravis.

Sur le plateau du prime, Sarah répète sa carte blanche. Et tout le monde rentre au château pour retrouver Victor et Anouk. Soirée tacos au programme !

Star Academy, le replay de la quotidienne du 10 janvier

