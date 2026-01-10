Star Academy estimations : Anouk en tête, Victor en retard (SONDAGE)



Star Academy 2025 estimations nominations sondage – Nouvelles estimations de notre sondage Star Academy 2025 alors que le prime aura lieu ce soir avec une élimination aux portes des quarts de finale. Qui de Anouk ou Victor va se qualifier ? Qui sera éliminé ?





Actuellement selon notre sondage, à titre purement indicatif, c’est encore et toujours Anouk qui est très largement en tête avec 55,2% des votes.







Victor est encore en légère en hausse avec 45,8% des votes de notre sondage mais il reste en retard sur Anouk, favorite cette semaine.

Qui continuera l’aventure au château et obtiendra son ticket pour les quarts de finale aux côtés d’Ambre, Bastiaan, Léa et Sarah ? Qui sera contraint de quitter la compétition ? À vous de décider en votant pour l’élève que vous souhaitez voir poursuivre l’aventure, et continuez à partager votre opinion en répondant à notre sondage. Bien entendu, ce sondage est uniquement indicatif : seuls les votes officiels sont pris en compte.



SONDAGE nominations semaine 12

Qui doit rester. ? Anouk Victor Résultats Vote

Rendez-vous à 17h30 sur TF1 pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.