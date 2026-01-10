C à vous du 10 janvier 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)



C à vous du 10 janvier 2026, invités et sommaire – Mohamed Bouhafsi vous donne rendez-vous ce samedi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Santé des Présidents, un éternel tabou ? On en parle avec Patrice Duhamel, éditorialiste politique ce soir dans C à vous

🔵 Paul Bocuse : retour sur un cuisinier de légendes avec Gautier Battistella, auteur de « Bocuse », aux éditions Grasset et Périco Légasse, ami du chef dans C à vous



🔵 Dans la suite de C à vous :

📺 Marine Lorphelin pour le magazine « Prenez soin de vous » sur France 5

🎥 Marianne James, Claire Borotra & Constance Gay pour la série « Face à Face » sur France 3

🎥 Adam Bessa & Tewfik Jallab pour le film « Sans pitié »

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce samedi 10 janvier 2026 à 19h sur France 5.