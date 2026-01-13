Star Academy du 13 janvier 2026 : résumé et replay de la quotidienne



Star Academy, résumé de la quotidienne du mardi 13 janvier 2026 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2025. Retour sur la journée de lundi des académiciens.











Les académiciens ont une séance d’écriture et composition avec des auteurs / compositeurs pour l’hymne de la tournée. Ils se préparent pendant le petit déjeuner.

Parmi les auteurs / compositeurs : Cenzo de la saison 2022. Ils se mettent au travail et arrivent à un joli résultat. Les élèves repartent ravis.

Place ensuite au cours de danse avec Jonathan et son invitée du jour : Léa Castel. Ils sont face à des miroirs, Léa est au piano et Jonathan lit un texte rempli d’émotions. Ils doivent ensuite danser un par un. A son tour, Victor craque : il n’y arrive pas. Après le cours, il n’est pas bien et s’isole.



Les élèves enchainent avec le cours de chant de Sofia. Bastiaan et Ambre se prennent un fou rire en plein cours, Sofia les recadre et les met dehors 2 minutes ! Sofia fait un bilan de leurs progrès à tous, elle finit en leur disant qu’ils ont tous progressé.

Fanny et Lucie arrivent pour annoncer les invités du prime : Pascal Obispo sur un medley de plusieurs titres. Léa a 3 duos avec Laura Pausini, Adèle Castillon et Charles Doré.

Les académiciens répètent ensuite leurs évaluations. Et ils réfléchissent déjà à qui ils choisirait comme adversaire en demi-finale. Un choix difficile à faire !

Star Academy, quart de finale

Star Academy, le replay de la quotidienne du 13 janvier

