Ici Tout Commence spoiler : Anouk prend une grande décision (vidéo épisode du 16 janvier)

Ici tout commence spoiler – Anouk a réussi à garder sa place à l’institut dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Et dans quelques jours, elle va faire un joli discours à sa brigade en cuisine au Double A.











Anouk remercie tout le monde pour avoir continué de bosser avec elle malgré la polémique, avec professionnalisme et rigueur. Elle confie que ça l’encourage à devenir une meilleure cheffe, une meilleure prof, mais aussi une meilleure personne.

Clotilde débarque et félicite tout le monde, les clients ont été ravis. Elle parle ensuite à Anouk au sujet de sa demande de congés. La cheffe a décidé de s’éloigner de l’institut quelques temps. Son retour est prévu le mois prochain mais Anouk laisse planer le doute… Reviendra-t-elle vraiment à l’institut ?

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1352 du 16 janvier 2026 : Anouk quitte l’institut

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.