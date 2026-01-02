Star Academy du 2 janvier 2026 : résumé et replay de la quotidienne



Star Academy, résumé de la quotidienne du vendredi 2 janvier 2026 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2025. Retour sur la journée de jeudi des académiciens au château. Dès le réveil, Sarah se rend en salle de danse, talons aux pieds, pour répéter la choré de son tableau chanté / dansé imaginé par Kamel Ouali.











Pour les autres, ça démarre plus tranquillement. Tous sont encore enchantés par leur Nouvel An à Disneyland Paris. Et un repas de fête attend les élèves dans la cuisine. Sarah garde ses talons pour s’entrainer à marcher avec. Toutes les filles les essaient et confirment que c’est très compliqué pour marcher avec.

Dans leurs boites aux lettres, les académiciens reçoivent du courrier de leurs fans. Ils sont ravis !

Cours d’expressioin scénique avec Marlène et son invitée du jour : Anisha Jo, la gagnante de la saison 2022. Marlène demande aux académiciens leurs bonnes résolutions. Ils mettent ensuite tout ça en chanson !



Marlène sort « une capsule temporelle ». Sur chaque carton, ils doivent écrire leurs noms, ce qu’ils souhaitent pour 2026 et un petit message pour la prochaine promo. Ils vont ensuite enterrer cette boite, les prochains la déterreront dans un an !

Michaël arrive au château pour annoncer le top 3 de la semaine : c’est Bastiaan qui est 1er, suivi de Sarah et Léa. Ambre est 4ème, suivi des nominés : Anouk, Victor, et Théo. Les élèves vont découvrir le tableau des évaluations. Théo décide de ne pas y aller.

Michaël revient ensuite pour aider les académiciens à écrire leur hymne pour la tournée. Il les aide à bien avancer.

Fanny fait répéter Victor, qui s’inquiète pour sa voix à l’approche du prime. Elle le rassure. Et Bastiaan retrouve Kamel pour travailler sa chorégraphie sur « Je suis ton ami » de Toy Story.

Anouk appelle son papa, qui la réconforte. Les académiciens vont ensuite enterrer leur boite dans le jardin.

Star Academy, le replay de la quotidienne du 2 janvier

