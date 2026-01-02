Ici Tout Commence spoiler : que cachent Anouk et Loup ? (vidéo épisode du 7 janvier)



Ici tout commence spoiler – Que cachent Anouk et Loup dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence » ? Dans quelques jours, la cheffe Revero a un comportement pour le moins étrange avec son élève de première année…











En effet, alors qu’elle vient de dégommer Bianca et Joséphine, elle ne goûte même pas la sauce préparée par Loup ! Et en lui tendant la cuillère, Loup tutoie Anouk avant de se reprendre… Elle ne goûte pas et esquive Loup, visiblement gênée.

Pour Bianca, il s’agit de favoritisme ! Mais ça pourrait être bien plus grave que ça… La veille, Anouk et Loup étaient seuls sur la plage. Et Anouk décidait de se baigner… Auraient-ils ensuite dérapé ?

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1345 du 7 janvier 2026 : Anouk a dérapé avec Loup

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.