La meilleure boulangerie de France du 2 janvier : le sommaire, qui va gagner et représenter l’Auvergne ?



Publicité





La meilleure boulangerie de France du 2 janvier 2026 – Bruno Cormerais, Chiara Serpaggi et Michel Sarran vous donnent rendez-vous ce soir sur M6 pour la suite de la saison 13 inédite de « La meilleure boulangerie de France ». Le jury termine son tour d’Auvergne et va désigner la meilleure boulangerie de la semaine.





Une émission à voir dès 18h30 sur M6 mais aussi en replay sur M6+







Publicité





La meilleure boulangerie de France du 2 janvier 2026 : récap de la semaine et programme du jour

Pour cette 8ème semaine de la saison, le jury est en Auvergne.

🔵 Lundi, c’est la boulangerie d’Emebet dans le Puy de Dôme qui a remporté la victoire avec la moyenne de 8,4/10 (8,5/10 pour la première impression, 9/10 pour le produit fétiche, 9/10 pour le pain signature, et 7/10 pour le défi du jury).



Publicité





🔵 Mardi, c’est la boulangerie de Delphine et Benjamin dans le Puy de Dôme qui a remporté la victoire avec la jolie moyenne de 8,8/10 (9/10 pour la première impression, 9/10 pour le produit fétiche, 9/10 pour le pain signature, et 8/10 pour le défi du jury).

🔵 Mercredi, c’est la boulangerie de Thierry dans le Puy de Dôme qui a remporté la victoire avec la belle moyenne de 8,9/10 (7,5/10 pour la première impression, 8,5/10 pour le produit fétiche, 9,5/10 pour le pain signature, et 10/10 pour le défi du jury).

🔵 Jeudi, c’est la boulangerie de Mathieu dans le Puy de Dôme qui a remporté la victoire avec la belle moyenne de 8,9/10 (9/10 pour la première impression, 8,5/10 pour le produit fétiche, 8/10 pour le pain signature, et 10/10 pour le défi du jury).

🔵 Ce vendredi soir, le jury sera en Saône-et-Loire à la découverte des deux dernières boulangeries de la semaine.

En fin d’émission, le jury sacrera le meilleur boulanger de la semaine qui aura le privilège de représenter l’Auvergne pour peut être remporter cette saison de La meilleure boulangerie de France !

Rappel de la présentation de la saison

La Meilleure Boulangerie de France repart pour un nouveau périple à la découverte des régions françaises. Cette aventure gourmande mettra une nouvelle fois à l’honneur les boulangeries d’exception, tout en célébrant le terroir, le savoir-faire des artisans et la richesse du patrimoine culinaire de l’Hexagone. Cette saison, la cheffe pâtissière Chiara Serpaggi rejoint le jury, composé de Bruno Cormerais, Noëmie Honiat et Michel Sarran. L’équipe sera également renforcée ponctuellement par le chef Danny Khezzar, invité à prendre part à cette expérience unique.