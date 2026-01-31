Open d’Australie : suivre la finale dames Sabalenka / Rybakina en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Tennis Open d’Australie finale dames – Sabalenka / Rybakina en direct, live et streaming, c’est le match de tennis à ne pas manquer ce samedi 31 janvier 2026 sur Eurosport ! Place à la finale dames de l’Open d’Australie ce matin à Melbourne. La numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka affronte Elena Rybakina.





Un match à suivre ce matin, à partir de 9h30, en exclusivité sur Eurosport.







Ce samedi à Melbourne, l’Open d’Australie offre une finale dames 100 % puissance entre Aryna Sabalenka et Elena Rybakina, un remake très attendu de la finale de 2023 où Sabalenka avait triomphé. Sabalenka, actuelle numéro 1 mondiale, disputera sa quatrième finale consécutive à Melbourne et vise un troisième titre en quatre ans, après un parcours impeccable sans set concédé dans ce tournoi.



De son côté, Rybakina, ex-championne de Wimbledon, est en pleine confiance après des victoires marquantes et aura à cœur de prendre sa revanche, forte notamment d’un succès contre Sabalenka lors du dernier WTA Finals. La rencontre s’annonce comme un duel de serve et de puissance, deux des joueuses les plus agressives du circuit féminin.

Open d’Australie dames Sabalenka / Rybakina en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Eurosport (sur abonnement) à partir de 9h30.

Sur le site de l’Open d’Australie, suivez le score de la rencontre en live et le résultat final.

Sabalenka / Rybakina, finale dames du tournoi de tennis de Open d’Australie, un match à suivre ce matin sur Eurosport.