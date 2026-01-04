Star Academy du 4 janvier 2026 : résumé et replay de la quotidienne



Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du dimanche 4 janvier 2026 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2025. Retour sur la journée de samedi des académiciens. On retrouve les retrouve pour le 200ème prime avec les anciens professeurs.











Publicité





Le prime s’ouvre sur un medley des anciens hymnes. Victor chante avec Lara Fabian, et ils chantent tous tour à tour avec d’anciens élèves.

Les anciens de la promo 2025, dont Mélissa, suivent le prime depuis les coulisses. Héléna chante « Capuche » avec Anouk et Sarah fait son tableau chanté / dansé.

Au moment du verdict, Théo est éliminé et ne rentre pas au château. Les 6 élèves rentrent au château et découvrent le planning de la semaine : évaluations lundi et matin.



Publicité





Anouk récupère la lettre de Théo et la lit à tout le monde.

Premières images du Débrief de Marlène. On commence avec la carte blanche d’Ambre. Marlène la félicite, elle a pris beaucoup de plaisir à la regarder.

On continue avec la prestation de Victor qui a eu l’honneur de chanter avec Lara Fabian. Il est très heureux d’avoir pu chanter avec une telle artiste mais ce dernier a également ressenti une part de déception vis-à-vis des attentes relatives à sa voix, qui a pu lui porter défaut durant la semaine. Marlène n’a pas apprécié le début de la prestation mais a remarqué un tournant dans la chanson où Victor a pu pleinement s’investir dans la musique.

Maintenant place à Anouk qui a pu interpréter « Capuche » avec Héléna. Marlène salue son interprétation. Marlène fait remarquer aux élèves qu’Héléna n’a pas gagné mais fait carrière.

Star Academy, le replay de la quotidienne du 4 janvier

Rendez-vous et demain à 17h30 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.