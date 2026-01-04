

Publicité





66 minutes du 4 janvier 2026, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous sur M6 pour votre magazine « 66 minutes« . On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





A suivre dès 17h40 sur la chaîne, puis en replay et en streaming gratuit sur M6+







Publicité





66 minutes du 4 janvier 2026, sommaire

🔸 Quand l’état frappe les criminels au portefeuille

Reportage au cœur d’une stratégie de plus en plus utilisée par l’État : frapper les criminels au portefeuille. Saisies, confiscations, gels d’avoirs… quand l’argent devient l’arme principale contre le crime organisé.

🔸 Tupperware : le grand retour d’une marque culte

La marque culte que l’on croyait dépassée tente aujourd’hui de séduire une nouvelle génération.



Publicité





🔸 Le Ch’ti Roi des paninis en Inde

Zoom sur un destin hors norme : celui du Ch’ti devenu roi des paninis en Inde, un parcours improbable entre le Nord de la France et le sous-continent indien.

🔸 Cagnottes solidaires : la générosité fait des miracles !

Enfin, 66 minutes mettra en lumière la puissance de la solidarité avec une enquête sur les cagnottes solidaires, ces élans de générosité qui, parfois, changent des vies et font de véritables miracles.

Et à 18h40 dans 66 minutes Grand Format

🔸 Quand un palace se met sur son 31

À quelques mètres des Champs-Élysées, un palace mythique de la capitale s’apprête à vivre l’un des temps forts de son année : la nuit du réveillon de la Saint-Sylvestre. Derrière ses lumières scintillantes et son ambiance feutrée, l’établissement se transforme en une véritable fourmilière, mobilisée pour offrir à une clientèle venue du monde entier une soirée hors du temps, digne d’un scénario de cinéma.

Dans le hall trône un sapin majestueux, tandis que les cinq chefs de la maison élaborent des menus de gala raffinés. Champagne d’exception, musiciens en live, service irréprochable : chaque détail est minutieusement pensé. Ici, rien n’est laissé au hasard, car la magie doit opérer sans la moindre imperfection.

En coulisses, les artisans de cette excellence s’activent. Le chef pâtissier, maître du sucré, conçoit un dessert spectaculaire, véritable création artistique destinée à sublimer la fin du repas. Le butler, à la fois discret et indispensable, anticipe le moindre désir des clients, prêt à parcourir la ville pour trouver l’objet rare ou orchestrer une surprise de dernière minute.

À la tête de cette mécanique parfaitement huilée, le directeur des banquets coordonne chaque instant de la soirée : décors, animations, mise en place et équipes en salle. Un défi de précision, à la hauteur des attentes de cette clientèle ultra-privilégiée, pour qui seule l’excellence est acceptable.