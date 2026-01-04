Les Enfants de la Télé du 4 janvier 2026 : qui sont les invités ce dimanche soir sur France 2 ?

Par

Les Enfants de la Télé du 4 janvier 2026, les invités et extrait vidéo – Ce dimanche soir, Faustine Bollart vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de son émission hebdomadaire « Les Enfants de la Télé ». Quels sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout.


Rendez-vous dès 18h10 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.

Capture France 2


Les Enfants de la Télé du 4 janvier : les invités

Ce dimanche soir, Les Enfants de la télé reviennent pour un numéro inédit placé sous le signe de la bonne humeur et de la nostalgie ! Aux commandes, Faustine Bollaert vous a préparé des images cultes, en fous rires et en confidences, entourée d’invités aussi talentueux qu’éclectiques.

Autour de sa table, Caroline Vigneaux, André Manoukian, Marlène Schaff, Tina Arena et Manu Payet se prêtent au jeu des archives, entre souvenirs personnels, séquences mythiques de la télévision et anecdotes parfois très surprenantes.


Une émission chaleureuse et pleine d’émotion, à ne pas manquer pour replonger avec plaisir dans les grands moments du petit écran.

