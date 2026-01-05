Star Academy du 5 janvier 2026 : résumé et replay de la quotidienne



Star Academy, résumé de la quotidienne du lundi 5 janvier 2026 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2025. Retour sur la journée de samedi des académiciens. On retrouve Marlène pour la suite du Débrief.











Sur le tableau chanté / dansé, Sarah pense qu’elle pouvait mieux faire. Marlène a trouvé que c’était un peu trop hachuré. Pour le solo d’Anouk, Marlène lui conseille de faire attention à sa respiration. Pour la battle du top 3, Marlène les a trouvés exceptionnels et elle les félicite.

Après le départ de Marlène, Léa appréhende déjà les évaluations. Elle a peur d’être nommée. Sarah et Ambre tentent de la réconforter.

Les académiciens rejoignent Michaël au théâtre pour l’annonce des évaluations. Il explique qu’ils vont passer en deux groupes lundi et mardi. Lundi matin, ça sera Ambre, Anouk et Bastiaan. Ils choisissent une chanson sur une liste de 5 et cette fois ils ne peuvent pas prendre la même. Ils devront la chanter, mais aussi danser et faire une partie théâtre sur le même titre.



A l’issue des évaluations, il y aura 3 nommés et le top 3. Et Sarah étant immunisée, si elle était dans les 3 derniers il n’y aurait que 2 nommés. Et en plus du battle du top 3, il y aura un défi des profs.

Place du coup aux répétitions des évals pour le groupe 1, qui découvre la liste des chansons. Anouk choisit « Si je m’en sors » de Julie Zenatti, Ambre « Cassé » de Nolwenn Leroy et Bastiaan « Un jour je marierai un ange » de Pierre de Maere.

Ambre appelle sa mère pour les évaluations. Elle stresse, Léa l’aide pour préparer sa danse. Tout le monde bosse à fond.

Avant d’aller se coucher, Ambre craque et pleure. Sarah la réconforte.

Star Academy, le replay de la quotidienne du 5 janvier

Rendez-vous et demain à 17h30 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy.