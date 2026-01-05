Star Academy, les évaluations du 5 janvier : Ambre et Bastiaan au dessus, le résumé complet



Star Academy, les évaluations du 5 janvier 2026 – C’est ce lundi matin qu’avait lieu la première partie des évaluations de la semaine 12 de la Star Academy 2025. Cette semaine, les élèves sont répartis en deux groupes de 3, par ordre alphabétique, et passent sur une chanson, une danse et une impro de théatre.











Ambre ouvre le bal des évaluations

Ambre passe la première, elle a choisi « Cassé » de Nolwenn Leroy. Vocalement, c’est très bon. La danse est plutôt réussie, elle fait le grand écart, mais on ne voit pas les professeurs. Et pour le théâtre, c’est un peu particulier mais les professeurs partent en fou rire !

Anouk passe ensuite sur « Si je m’en sors » Julie Zenatti. C’est très joli. Pour la danse, elle se fait accompagner des autres. Et elle joue à fond l’humour sur le théâtre. Les profs rient.

C’est ensuite au tour de Bastiaan. Il a choisi « Un jour je marierai un ange » Pierre de Maere. C’est vraiment sympa, pas de fausses notes. Il nous fait ensuite sa danse et comme toujours avec Bastiaan, c’est très réussi. Il enchaine avec le théâtre, c’est super bien joué ! Clairement la meilleure évaluation globale aujourd’hui.



NOTRE AVIS SUR CES ÉVALUATIONS : On a trouvé Ambre et Bastiaan clairement au dessus même si Anouk n’a pas démérité. Reste à voir ce que feront les autres ! Rendez-vous mardi matin pour découvrir les évaluations de Sarah, Victor et Léa.

