Ici Tout Commence spoiler : Loup fait la paix avec Clotilde quand... (vidéo épisode du 8 janvier)

Ici tout commence spoiler – Loup va finalement décider de faire la paix avec Clotilde dans quelques jours dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Dans quelques jours, il la retrouve dans le parc et ils se parlent à coeur ouvert.











Clotilde présente encore ses excuses à Loup et ils se promettent d’être honnêtes l’un envers l’autre désormais. Ils se prennent dans les bras quand Bianca passe… Et elle se permet d’insulter Loup ! Clotilde n’a pas entendu le mot mais a bien compris que ce n’était pas sympa. Loup avoue à Clotilde que ces derniers temps il est la cible de Bianca, qui a toujours quelqu’un dans le collimateur…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1346 du 8 janvier 2026 : Loup fait la paix avec Clotilde

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.



Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.