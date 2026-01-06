Star Academy du 6 janvier 2026 : résumé et replay de la quotidienne



Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du mardi 6 janvier 2026 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2025. Retour sur la journée de lundi des académiciens.





Une journée qui débute avec les évaluations. Les élèves étant répartis en deux groupes, Ambre, Anouk et Bastiaan passaient lundi et les autres mardi. Chaque académicien passe en chant, danse et théâtre sur la même chanson.







Publicité





Ambre passe la première sur « Cassé » de Nolwenn Leroy. Elle enchaine avec la danse et le théâtre. Les profs rient beaucoup sur le théâtre. Michaël annonce qu’elle a fait exactement ce qu’elle attendait. Marlène la trouve intelligente, Papy salue le travail de prise de conscience. Jonathan trouve que pour la danse ça manque de matière mais il parle d’une très belle évaluation. Sofia a adoré.

Anouk a choisi « Si je m’en sors » de Julie Zenatti. Pour la danse, les autres sont autour d’elle. Elle ressort mécontente d’elle, elle pleure ! Marlène a remarqué qu’elle a décroché après s’être trompée dans le texte. Jonathan aime sa proposition en danse et Papy a adoré pour le théâtre. Sofia se dit contente de son évaluation. Michaël avoue qu’elle l’a perdu à un moment, c’était pas totalement maîtrisé.



Publicité





Bastiaan passe ensuite sur « Un jour je marierai un ange » de Pierre de Maere. Papy l’a trouvé un peu « désuet », il a voulu faire trop de théâtre. Pour la danse, Jonathan a trouvé ça très intéressant, il sait tout faire. Sofia avoue que ça le met le coeur en joie.

Victor, Sarah et Léa découvrent ensuite les chansons pour leurs évaluations du lendemain. Ils font leurs choix et commencent à répéter.

Place ensuite au cours de chant avec Sofia. Elle leur a ramené une brioche des rois du sud ! C’est Bastiaan qui a la fêve. Et Sofia les fait chanter avec l’accent du sud ! Léa se met à pleurer, elle a l’impression de stagner.

Lucie et Fanny, sous la neige, arrivent pour annoncer les invités du prime. Elles offrent des luges aux élèves ! Seront présents sur le prime : Matt Pokora, KeBlack, Sheryfa Luna, Zaho, et Nâdiya.

Bastiaan, Ambre et Anouk vont faire de la luge ! Ils s’éclatent. Pendant ce temps là, Sarah, Léa et Victor répètent leurs évaluations.

A LIRE AUSSI : Star Academy, les évaluations du 6 janvier : Sarah et Léa au dessus, Victor fait une erreur, le résumé complet

Star Academy, le replay de la quotidienne du 6 janvier

Rendez-vous demain à 17h30 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.