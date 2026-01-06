Star Academy, les évaluations du 6 janvier : Sarah et Léa au dessus, Victor fait une erreur, le résumé complet



Star Academy, les évaluations du 6 janvier 2026 – C’est ce mardi matin qu’avait lieu la seconde et dernière partie des évaluations de la semaine 12 de la Star Academy 2025. Cette semaine, les élèves sont répartis en deux groupes de 3, par ordre alphabétique, et passent sur une chanson, une danse et une impro de théatre.











Notre résumé des évaluations du groupe 1 passé lundi est à retrouver ici.

Léa ouvre le bal des évaluations

Léa passe la première, elle a choisi « Parle-moi » d’Isabelle Boulay. Bastiaan est là pour symboliser la personne à qui elle s’adresse. C’est vocalement très bien. Pour la danse, c’est réussi aussi mais un peu répétitif sur le théâtre.

Sarah passe sur « Dors » de Clara Luciani. Anouk joue la personne pour qui elle chante. C’est joli et elle nous offre une belle interprétation, tout dans l’émotion. Pour la danse, c’est très joli. Pour le théâtre, elle reste sur la thématique de la mort. Elle met en place un tableau « en mémoire d’Anoushka » et s’adresse à elle…



Victor a choisi « Alors on danse » Stromae. Il fait une erreur dans les paroles ! Pour la danse, ça semble vraiment bien. Et pour le théâtre, il fait venir Ambre. C’est drôle, les profs rigolent. Quand Victor sort, les autres le rassurent sur son oubli de paroles, ils pensent que c’était vraiment bien.

NOTRE AVIS SUR CES ÉVALUATIONS : un bon niveau encore ce matin mais à ce niveau là, l’erreur de Victor pourrait bien être fatale. Sarah et Léa ont été légèrement au dessus aujourd’hui. Verdict demain soir en fin de quotidienne avec l’annonce des nommés !

