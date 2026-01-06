Ici Tout Commence spoiler : qui a filmé Loup et Anouk ? Elle prend une lourde décision (vidéo épisode du 9 janvier)



Ici tout commence spoiler – Qui a filmé le dérapage de Loup et Anouk dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence » ? Dans quelques jours, ils vont être victimes d’un maître chanteur !…











Loup, sous le choc, décide de mener sa petite enquête pour découvrir qui a pris les filmés et qui les fait chanter. Il retrouve Anouk au Double A et lui assure qu’il a vérifié, ce n’est pas Joséphine : elle était avec le chef Leroy à ce moment là !

Mais Anouk annonce à Loup qu’elle se fiche désormais de savoir de qui ça vient, elle a pris une lourde décision : elle démissionne, il s’agit de son dernier service ! Loup ne comprend et regrette qu’elle cède au chantage mais Anouk a trop peur des répercussions sur sa carrière si la vidéo venait à être publiée…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1347 du 9 janvier 2026 : Anouk quitte l’institut

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.