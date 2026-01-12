Star Academy estimations : Ambre et Victor en tête, Sarah en retard (SONDAGE)



Actuellement selon notre sondage, c’est Ambre qui est largement en tête avec 34,4% des votes.

Elle est suivie de près par Victor, 2ème avec 30,8% des votes de notre sondage.

Loin derrière, on retrouve Bastiaan, actuellement à 20,4%. Quant à Sarah, elle est actuellement bonne dernière avec seulement 14,4%.



Evidemment, rien n’est encore joué ! Rappelons d’ailleurs qu’actuellement vous votez pour envoyer l’un des quatre académiciens en demi-finale. Les votes seront remis à zéro au cours du prime de samedi et il y aura plusieurs étapes jusqu’à l’élimination.

Qui doit rester au château et accéder aux demi-finales ? Qui doit partir ? A vous de décider qui vous voulez voir rester en votant pour votre élève préféré, et continuez de nous donner votre avis en répondant à notre sondage. Evidemment notre sondage n’a qu’un titre informatif, seuls vos votes comptes !

SONDAGE Star Academy, quart de finale

Rendez-vous à 17h30 sur TF1 pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.