Star Academy estimations : Ambre et Victor en tête, Sarah en retard (SONDAGE)

Star Academy 2025 estimations nominations sondage – Premières estimations de notre sondage Star Academy 2025 alors que pour cette treizième semaine au château, les votes sont déjà ouverts depuis samedi soir pour les quarts de finale.


Capture TF1


Actuellement selon notre sondage, c’est Ambre qui est largement en tête avec 34,4% des votes.

Elle est suivie de près par Victor, 2ème avec 30,8% des votes de notre sondage.

Loin derrière, on retrouve Bastiaan, actuellement à 20,4%. Quant à Sarah, elle est actuellement bonne dernière avec seulement 14,4%.


Evidemment, rien n’est encore joué ! Rappelons d’ailleurs qu’actuellement vous votez pour envoyer l’un des quatre académiciens en demi-finale. Les votes seront remis à zéro au cours du prime de samedi et il y aura plusieurs étapes jusqu’à l’élimination.

Qui doit rester au château et accéder aux demi-finales ? Qui doit partir ? A vous de décider qui vous voulez voir rester en votant pour votre élève préféré, et continuez de nous donner votre avis en répondant à notre sondage. Evidemment notre sondage n’a qu’un titre informatif, seuls vos votes comptes !

SONDAGE Star Academy, quart de finale

Qui doit aller en demi-finale ?

Rendez-vous à 17h30 sur TF1 pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.

