« Le diplôme » : votre nouvelle série inédite ce soir sur TF1 (12 janvier 2026)

Menace imminente au programme TV du lundi 12 janvier 2026 – Ce lundi soir, TF1 lance sa nouvelle série « Le diplôme » avec Clémentine Célarié, Bernard Campan, Camille Lellouche, ou encore Guillaume Labbé.





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur TF1+ pour le replay et le streaming gratuit.







« Le diplôme » : présentation

Qui n’a jamais rêvé — ou plutôt fait le cauchemar — de repasser le baccalauréat, cette étape fondatrice et premier véritable examen de notre vie d’adulte, ce petit diplôme en apparence modeste mais pourtant déterminant pour aller de l’avant ? Pourtant, nombreux sont ceux qui ne l’ont jamais obtenu, pour des raisons aussi diverses que des difficultés sociales ou familiales, des problèmes de santé, des parcours chaotiques ou un décrochage précoce. Le Diplôme suit le destin de Delphine (60 ans), Leïla (39 ans), Pierre (35 ans), Sam (66 ans), Hussein (26 ans) et Jen (21 ans), six individus que rien ne prédestinait à se rencontrer et qui, chacun pour ses propres raisons, ont choisi de s’inscrire au lycée pour adultes de Paris afin de reprendre le chemin de l’école. Ces héros du quotidien, aux trajectoires de vie radicalement différentes, s’apprêtent ainsi à passer leur bac à un âge où retourner sur les bancs de la classe n’a plus rien d’évident, mais devient un véritable acte de courage.

Vos épisodes du 17 novembre 2025

Episode 1 « Delphine » : En septembre, la rentrée sonne au lycée pour adultes Ducros. Delphine, bourgeoise parisienne et femme au foyer, s’est lancée un défi secret : décrocher son baccalauréat à 60 ans, à l’insu de son mari Martial. Dans sa classe, elle côtoie Leïla, chauffeuse VTC et mère surmenée, Hussein, réfugié syrien, Sam, retraité au sarcasme mordant, Jen, une jeune femme mutique, et Pierre, déménageur au passé obscur. Au fil des semaines, la façade de Delphine se fissure : elle vit sous l’emprise d’un mari jaloux et possessif. Lorsque Martial découvre les mensonges de son épouse, sa violence éclate au grand jour.



Episode 2 « Jen » : Malgré le soutien de Leïla, Delphine renonce au lycée. De son côté, Jen recroise au sein de l’établissement le petit frère de son ex, responsable de son harcèlement passé. Les blessures qu’elle croyait enfouies ressurgissent : bouleversée, elle échoue à son contrôle. Parallèlement, les tensions avec les élèves du lycée rapprochent les auditeurs et renforcent leur cohésion. Pour célébrer leur première interrogation, le groupe se retrouve au bar du quartier. C’est là que Pierre leur confie être en semi-liberté, tandis que Jen reçoit de nouveaux messages de son ex. Submergée par l’angoisse, elle tente de mettre fin à ses jours dans les toilettes, sans entendre Hussein qui frappe désespérément à la porte.

Personnages et interprètes

Avec : Clémentine Célarié (Delphine Guilbert), Bernard Campan (Sam Dessal), Camille Lellouche (Leila Tsouri), Guillaume Labbé (Pierre Tasson), Julie Sassoust (Jenifer Simoni), Ahmad Kontar (Hussein Khaddour), Vanessa Guide (Juliette Anger), Marc Riso (Georges), etc.