Audiences 11 janvier 2026 : « Là où chantent les écrevisses » leader devant « Sage-homme »

Audiences 11 janvier 2026 – C’est TF1 qui est arrivé en tête des audiences dimanche soir avec le film inédit « Là où chantent les écrevisses », qui a intéressé 3,27 millions de téléspectateurs pour 19,9% de pda.


C’est devant France 2 avec le film inédit « Sage-homme », qui a réuni 2,40 millions de téléspectateurs pour 13,3% de pda.

« Là où chantent les écrevisses » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur TF1 (11 janvier 2026)
Audiences 11 janvier 2026 : les autres chaînes

France 3 complète le podium avec le téléfilm inédit « La reine du crime présente : Meurtre à l’ambassade », qui a été suivi par 2,45 millions de téléspectateurs en moyenne pour 13% de pda.

M6 suit avec un inédit du magazine de « Zone Interdite », qui a intéressé 1,02 million de téléspectateurs pour 5,9% de pda.


Source chiffres audiences : Médiamétrie

