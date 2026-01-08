Star Academy estimations : Anouk très loin devant Victor (SONDAGE)



Star Academy 2025 estimations nominations sondage – Premières estimations de notre sondage Star Academy 2025 alors que pour cette douzième semaine au château, le directeur et les professeurs ont choisi de nominer Anouk et Victor.





Actuellement selon notre sondage, à titre purement indicatif, c’est Anouk qui est très largement en tête avec 56,6% des votes.







Victor est pour l’instant loin derrière avec 43,4%. Autant dire qu’à l’heure actuelle, Anouk est la grande favorite et ça s’annonce compliqué pour Victor.

Rappelons que celui ou celle qui sera sauvé par le public sera qualifié pour les quarts de finale face à Ambre, Bastiaan, Léa et Sarah.



Qui doit rester au château ? Qui doit partir ? A vous de décider qui vous voulez voir rester en votant pour votre élève préféré, et continuez de nous donner votre avis en répondant à notre sondage. Evidemment notre sondage n’a qu’un titre informatif, seuls vos votes comptes !

SONDAGE nominations semaine 12

Rendez-vous à 17h30 sur TF1 pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.