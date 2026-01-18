Star Academy : les affiches des demi-finales, Léa ou Sarah qui doit aller en finale ? (SONDAGE)



Publicité





On connait désormais les affiches des deux demi-finales de la Star Academy 2025. En effet, hier soir à l’issue du 14ème prime, Bastiaan a été éliminé et les quatre académiciens encore en course sont désormais les demi-finalistes.





Ambre, Léa, Sarah et Victor sont les qualifiés pour les demi-finales de la saison de la Star Academy.







Publicité





Et c’est à Sarah, première des évaluations cette semaine, que l’on a confié la lourde tache de décider qui elle voulait affronter en demi-finale. Elle a choisi Léa !

Nikos Aliagas a annoncé ensuite que c’était Léa qui allait décider de la date. Et elle a choisi que ça serait la première demi-finale. Les votes sont déjà ouverts et le public va décider qui doit aller en finale de la Star Academy 2025.



Publicité





La seconde demi-finale aura lieu dans deux semaines et opposera Victor à Ambre.

Star Academy, demi-finale : qui doit aller en finale ?

Qui doit aller en finale ? Léa Sarah Résultats Vote

A LIRE AUSSI : Star Academy : qui a été éliminé en quart de finale ? (résumé + replay prime du 17 janvier 2026)