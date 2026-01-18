Sept à huit du 18 janvier 2026 : sommaire et reportages ce dimanche sur TF1

Sept à huit du 18 janvier 2026, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme tous les week-ends sur TF1, Harry Roselmack vous donne rendez-vous dès 17h25 pour un nouveau numéro inédit du magazine d’information « 7 à 8 ».


On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission de ce dimanche.

Capture TF1


Sept à huit du 18 janvier 2026 : au sommaire ce dimanche soir

Dans « 7 à 8 Life »

🔵 Fuite d’eau, porte claquée ou faux conseiller bancaire : gare aux arnaques. Comment éviter les pièges.


Dans « 7 à 8 »

🔵 Près de 90 millions d’euros de bijoux dérobés en 7 minutes. Document exclusif sur le casse du Louvre.

🔵 Soleil et formule tout compris aux Iles Canaries. Pour le meilleure, ou pour le pire…

🔵 Et Louis Derungs dans le portrait de la semaine d’Audrey Crespo-Mara. Electrocuté, il a été amputé des deux bras. Il raconte comment il a redonné un sens à sa vie.

D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » en ce dimanche 18 janvier 2026.

Pour les découvrir rendez-vous ce soir à partir de 17h20 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application TF1+.

