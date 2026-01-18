Audiences 17 janvier 2026 : « Enquête parallèle » leader, « The Floor » devant la Star Academy

Audiences 17 janvier 2026 – C’est France 3 qui est arrivé en tête des audiences samedi soir avec une rediffusion de « Enquête parallèle », qui a captivé 3 millions de téléspectateurs pour 17,9% de pda.


C’est devant France 2 avec un inédit de « The Floor », qui a intéressé 2,92% millions de téléspectateurs pour 18,8% de pda.

Capture FTV


Audiences 17 janvier 2026 : les autres chaînes

TF1 complète le podium avec le quart de finale de la Star Academy, qui a réuni 2,84 millions de téléspectateurs pour 16,6%.

M6 est derrière avec sa nouvelle série inédite « NCIS : Tony & Ziva », suivie par 1,17 millions de téléspectateurs en moyenne pour 7% de pda.


France 5 suit avec un inédit du magazine « Echappées belles », qui a rassemblé 1,09 million de téléspectateurs pour 6,5% de pda.

Source chiffres audiences : Médiamétrie

