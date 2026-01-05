Demain Nous Appartient du 5 janvier : le départ de Sofia, Chloé et Raphaëlle cachent des choses (résumé + vidéo épisode 2111 en avance)



Demain nous appartient du 5 janvier 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2111 de DNA – Sofia quitte déjà Sète ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». Après les aveux de Pedro, Sofia rentre en Espagne, où son amie Serena est désormais hors de danger. Quant à Chloé et Raphaëlle, elles cachent des choses à leurs filles…





Demain nous appartient du 5 janvier 2026 – résumé de l’épisode 2111

Bastien rappelle à Georges que Lucien doit faire sa première journée à la crèche, mais celui-ci a complètement oublié et décide de repousser au lendemain. Au lycée, Bastien retrouve Violette, Diane et Esmée et leur souhaite une bonne année. Il leur confie que sa colocation avec Georges, l’ex de sa mère, se passe bien, d’autant plus que Georges n’est pas très regardant sur le ménage. De son côté, Mona appelle Georges, très inquiète pour lui depuis sa rupture avec Mélody, qu’elle regrette vivement. En rentrant, Bastien découvre que Georges n’a pas fait les courses, prétextant une journée chargée, alors qu’il est resté chez lui devant ses écrans…

Au cabinet d’avocats, Raphaëlle confie ses nombreux dossiers à Soraya avant son départ en vacances, précisant qu’elle n’aura aucun réseau. Maud et Judith n’ont pas été mises encore au courant de cette coupure. Judith comptait appeler Jordan tous les jours… Le soir, Raphaëlle rejoint Chloé pour préparer leur départ. Elles chargent les valises dans la voiture sans remarquer une fuite d’huile sous le véhicule.



Par ailleurs, Soizic apprend qu’Alain est en garde à vue. Pedro se rend finalement au commissariat et avoue l’enlèvement d’Orso, ce qui pourrait permettre d’innocenter Alain. Martin annonce ensuite à Aurore que Serena est saine et sauve. Sofia appelle Serena avant d’annoncer à William qu’elle repart en Espagne avec Orso dès le soir même. Alain retrouve son fils Pedro en cellule et lui promet de ne jamais l’abandonner. En fin de journée, Sofia annonce à ses parents qu’elle souhaite désormais faire des études de droit en Espagne, laissant William profondément attristé par ce nouveau départ.

VIDÉO Demain nous appartient du 5 janvier 2026 – extrait de l’épisode

