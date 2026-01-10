Star Academy : qui a été éliminé lors du 13ème prime ? (résumé + replay du 10 janvier 2026)



Star Academy, résumé du prime 13 du samedi 10 janvier 2026 – C’est parti pour le prime de du défi des profs de la Star Academy 2025, présenté par Nikos Aliagas. Les académiciens ouvrent le prime sur leur hymne, « Voulez-vous » exceptionnellement avec Papy, Jonathan et Sofia.





Bastiaan, Ambre et Léa ouvrent la soirée sur « Roar » de Katy Perry. Les profs sont debout !







On commence avec le premier défi de la soirée : celui d’Ambre en théâtre. Papy est ravi, il la félicite et annonce qu’elle a relevé le défi !

Anouk chante en duo avec Bastiaan sur « Indélébile » d’Yseult. Marlène est touchée et émue par leur prestation.



Matt Pokora partage un duo avec Léa sur « Si on disait ». Matt la félicite.

Victor chante ensuite en duo avec Ambre sur « All of me » de John Legend. Ambre avoue qu’elle avait la pression, Marlène a trouvé ça très beau.

Place au défi danse de Bastiaan sur « Blinding Lights » de The Weeknd. Jonathan annonce qu’il a relevé le défi, il est très fier de lui. Matt Pokora le félicite.

On continue avec le défi chant de Léa. Sofia a choisi de lui faire chanter « L’amour est un oiseau rebelle » de Maria Callas. Sofia la félicite, elle a vu en elle une diva.

Magnéto Star Ac Mix

Place à un medley années 2000. Sheryfa Luna chante avec Victor et Anouk « Il avait les mots », Zaho avec Sarah et Bastiaan « C’est chelou » et avec Ambre Je te promets », et Nâdiya et Ambre « Et c’est parti ».

Après les pubs, c’est la carte blanche de Sarah sur « Where is my husband ? » de Reye. Nikos est épaté, Michaël Goldman avoue qu’il s’incline. Il parle d’une masterclass ! Jonathan ajoute qu’il est ravi de pouvoir bosser avec elle sur la tournée.

Place à la battle du top 3 : Léa sur « Beautiful » de Christina Aguilera, Ambre sur « Nothing Else Matters » version Miley Cyrus, et Bastiaan sur « Angels » de Robbie Williams. Les profs ont deux votes chacun : un pour les défis et un pour la battle ! Papy vote Léa pour le tableau et Ambre pour la battle. Marlène vote pour Léa pour le tableau et Léa aussi pour la battle. Michaël vote pour Ambre pour le tableau, et Léa pour la battle. Sofia vote pour Bastiaan pour le tableau et à Léa pour la battle. Jonathan vote pour Léa pour le tableau et à Ambre pour la battle. C’est Léa qui remporte l’immunité et est donc la première demi-finaliste !

Surprise pour Lucie avec 3 danseurs masqués. Nikos annonce qu’elle va découvrir son partenaire de danse ! Il s’agit de… Christophe Licata ! Georges-Alain débarque ensuite, il chante « Paris Latino ».

Anouk et Victor s’affrontent sur « Ma révérence » de Véronique Sanson. Sofia est très émue, elle avoue que Victor la bouleverse. Marlène pleure aussi.

Magnéto tops et flops

KeBlack partage un duo avec Bastiaan sur « Boucan » et « Melrose Place ».

Anouk éliminée

23h45 : C’est l’heure du verdict. L’huissier annonce que c’était très serré et ça s’est joué sur la fin ! C’est Victor qui est sauvé par le public ! Anouk est éliminée.

Star Academy 2025, le replay du prime du 10 janvier

Rendez-vous demain à 16h05 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.