Star Academy estimations : Anouk favorite, Victor éliminé ? (SONDAGE)

Star Academy 2025 estimations nominations sondage – Dernières estimations de notre sondage Star Academy 2025 alors que c’est en ce moment que se déroule le prime du défi des profs et qu’à l’issue de cette soirée, un nouvel élève sera éliminé et ne retournera pas au château. Rappelons que cette semaine, Anouk et Victor sont nominés et soumis aux votes du public.


Capture TF1


Actuellement selon notre sondage, toujours titre purement indicatif, c’est Anouk qui est toujours loin devant avec 55,7% des votes.

Victor est ainsi toujours en retard avec actuellement 44,3%. Autant dire qu’Anouk est largement favorite ce soir et que ça s’annonce compliqué pour Victor.

Victor sera-t-il éliminé ce soir ? La réponse tout à l’heure sur TF1 !


Sondage Star Academy nominations semaine 12

Qui doit rester. ?

Retrouvez toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.

