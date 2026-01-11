Zone Interdite du 11 janvier : sommaire du numéro inédit ce soir sur M6



Zone Interdite du 11 janvier 2026 – Ophélie Meunier vous donne rendez-vous ce dimanche soir sur M6 avec un numéro du magazine « Zone Interdite ». Et ce soir il a pour thème « La police a-t-elle encore les moyens de nous protéger ? ».





Zone Interdite du 11 janvier 2026 : « La police a-t-elle encore les moyens de nous protéger ? »

Face à la montée de l’insécurité, la Police nationale est plus sollicitée que jamais, mais manque cruellement de moyens. Surcharge des affaires, sous-effectifs chroniques, plus de deux millions de plaintes en attente : le malaise est profond. Burn-out, démissions et même suicides se multiplient. Pendant plusieurs mois, Zone Interdite a suivi policiers de terrain et élèves en école de police pour comprendre les causes de cette crise.

Après les attentats de 2015, l’image de la police était pourtant au plus haut. Engagé à cette période, Albin, gardien de la paix à Montbéliard, a vite découvert une réalité difficile : manque d’effectifs, priorisation des interventions, délinquance en hausse et hostilité croissante de la population. Épuisés psychologiquement, certains policiers basculent. L’association « SOS policiers en détresse » tente de prévenir les suicides, tandis que le témoignage de Christophe, ancien brigadier-chef suspendu après un dérapage, illustre cette grande fragilité.



Pour pallier la crise des vocations, les écoles de police recrutent malgré tout. À Montbéliard, Lucas et Pascal viennent d’intégrer la formation. Mais selon certains cadres, les critères d’admission auraient été abaissés. Ces nouvelles recrues seront-elles suffisamment préparées pour affronter la réalité du terrain ?