Star Academy : qui a été éliminé sur la 1ère demi-finale ? (résumé + replay prime du 24 janvier 2026)



Publicité





Star Academy, résumé du quart de finale du samedi 24 janvier 2026 – C’est parti pour la première demi-finale de la Star Academy 2025, présenté par Nikos Aliagas. Ce soir, Léa et Sarah s’affrontent pour décrocher une place en finale !











Publicité





Léa et Sarah ouvrent ce prime sur « The Best » de Tina Turner. Nikos se connecte avec les QG des deux jeunes femmes, en Suisse pour Léa et à Bussy Saint-Georges pour Sarah.

Première performance de la soirée pour Léa, qui chante avec Garou sur « L’adieu ». Marlène la félicite.

Sarah a choisi Anouk pour partager un duo sur ce prime. Elles interprètent « Popcorn salé » de Santa. Après leur duo, grosse surprise pour Sarah : Fanny vient chanter avec elle ! Ça enchaine avec une autre surprise : Maëlle vient chanter aussi avec elle son titre « L’effet de masse ».



Publicité





Ambre et Victor chantent avec Mika sur « Underwater ». Mika salue « deux superbes voix », il les félicite.

Sarah partage un duo avec Loreen sur « Tatoo ». Sofia la félicite et lui dit qu’elle est une reine ce soir !

Léa a choisi Mélissa pour partager un duo, elles chantent « Ils me rient tous au nez » de Theodora. Surprise à la fin : Mehdi (avec qui elle avait hésité) est là aussi pour chanter « Je l’aime à mourir » avec elle. Et ça enchaine sur une seconde surprise : Vitaa vient partager un duo avec Léa sur « A fleur de toi ».

Place à une battle entre Sarah et Léa sur une chanson choisie par Sarah suite aux évaluations : « L’hymne à l’amour » version Céline Dion.

Pour son grand solo, Léa chante « Hero » de Mariah Carey. Michaël la félicite. La mère de Léa lui dit qu’elle peut être fière d’elle.

Place à Victor et sa carte blanche sur « Havana » de Camila Cabello. Michaël et Papy sont contents. Jonathan assure qu’il a brillé comme jamais, il était captivé.

Sarah et Léa interprètent « Anyone Who Loves Me » avec leur marraine, Charlotte Cardin. Elle est venue leur faire la surprise.

Place au grand solo de Sarah sur « J’oublierai ton nom » de Johnny Hallyday. Marlène la félicite, tout comme sa maman, qui lui dit qu’elle a déjà tout gagné.

Magnéto sur la folle semaine des élèves

Ambre nous offre un tableau sur « Wrecking Ball » de Miley Cyrus. Sofia la félicite !

On enchaine avec le tableau chanté de Sarah et Léa sur « Bang Bang » de Dua Lipa. Jonathan est bluffé, il se dit très fier d’elles.

Place à l’ultime duo de Sarah et Léa sur « Tu es mon autre » de Lara Fabian et Maurane.

Magnéto Star Ac Mix

Ambre, Léa, Sarah et Victor chantent une dernière fois tous les quatre avec Bob Sinclar sur le titre phare de la Star Academy, « Love Generation »

Sarah éliminée

23h59 : C’est l’heure du verdict. Karima annonce que le casting pour la prochaine saison de la Star Ac est ouvert. Il est temps ensuit d’ouvrir l’enveloppe de l’huissier de justice : c’est Léa qui va en finale ! Sarah est éliminée ce soir.

SONDAGE demi-finale 2

Qui doit aller en finale ? Ambre Victor Résultats Vote

Star Academy 2025, le replay du prime du 24 janvier

Rendez-vous demain à 16h05 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.