Capital du 25 janvier 2026 : le sommaire de l’émission inédite ce soir sur M6

Capital du 25 janvier 2026 : sommaire et reportages – Julien Courbet vous propose ce dimanche soir sur M6 un nouveau numéro inédit de « Capital ». Aujourd'hui il a pour thème : « Plus proche, moins cher : Carrefour et Leclerc relancent le match ! ».





A découvrir dès 21h10 sur M6







Capital du 25 janvier 2026 : sommaire et reportages de ce soir

Carrefour : toujours plus proche, mais à quel prix ?

Inventeur de l’hypermarché il y a plus de soixante ans, Carrefour se lance aujourd’hui dans une véritable opération de reconquête. Malgré ses 6 400 magasins répartis sur tout le territoire, l’enseigne reste numéro deux du secteur, derrière l’incontournable Leclerc. Alors comment espérer reprendre la tête ? La stratégie du groupe repose sur le développement massif des magasins de proximité et sur le recours aux franchisés. Carrefour City, Market, Express : les formats se multiplient et s’installent toujours plus près des consommateurs. Ces supérettes promettent un gain de temps au quotidien, mais sont-elles vraiment avantageuses pour le porte-monnaie ? Si Carrefour accélère sur ces petits formats, c’est qu’ils affichent une rentabilité particulièrement élevée. En zone urbaine comme en milieu rural, la bataille fait rage pour dénicher les emplacements les plus stratégiques. Dans les rayons, l’enseigne vise aussi un autre objectif : devenir incontournable sur le marché du snacking. Nouveaux produits, prix revus à la baisse, recettes bien huilées… comment Carrefour parvient-il à s’imposer sur ce créneau ultra-concurrentiel ? Pour y parvenir, le groupe revoit en profondeur son modèle : moins de magasins en propre, davantage de franchisés, recrutés par centaines.

Vêtements et chiffons : le rayon Leclerc qui valait des millions

Marque Repère, Eco+… les marques de distributeur de Leclerc sont bien connues du grand public. Mais peu de consommateurs savent que sa griffe textile, Tissaia, est aujourd’hui la deuxième marque de vêtements la plus achetée en France, juste derrière Kiabi. Plongée au cœur d’un empire discret mais colossal : 7 000 références dédiées à la mode femme, homme et enfant, sans oublier la lingerie et le linge de maison. Avec ses 700 magasins, Tissaia habille les Français aux quatre coins du pays. Autre particularité méconnue : l’organisation interne de la marque. À sa tête, un cercle très fermé de femmes, surnommées les « baronnes » du groupe Leclerc. Adhérentes ou épouses d’adhérents, elles maîtrisent aussi bien l’univers de la mode que les enjeux financiers, dans la lignée d’Hélène Leclerc, épouse du fondateur Édouard Leclerc et mère de Michel-Édouard. De la conception des collections avec les stylistes internes jusqu’à la sélection finale des produits en rayon, ce sont elles qui décident. Grandes tailles, fabrication française, égéries glamour ou opérations spéciales comme le « mois du blanc » : quelles sont les recettes de ces stratèges du commerce pour répondre aux attentes des consommateurs ? Jusqu’où Leclerc adapte-t-il ses modèles pour maintenir des prix toujours plus bas ? Enquête au cœur du rayon mode du roi des hypermarchés.



Parking d’hyper : les nouveaux business des rois du bitume

Faire ses courses avec le coffre rempli de linge sale : une scène étonnante, devenue pourtant de plus en plus courante en France. En quelques mois, près de 5 000 kiosques de lavage ont fleuri sur les parkings des hypermarchés. Et ce n’est qu’un exemple parmi d’autres. Avec des milliers de voitures qui défilent chaque jour et des loyers au mètre carré très attractifs, les parkings se transforment en véritables zones commerciales. Pour les dirigeants d’hypermarchés, ces nouveaux services sont un moyen efficace d’attirer une clientèle supplémentaire et de stimuler les achats. Résultat : une course à l’offre la plus originale. Distributeurs de pellets, laveries pour chiens… plus le concept est surprenant, plus il séduit. Certaines enseignes vont encore plus loin : les salles de sport Wefit ont quitté les centres-villes pour s’installer dans d’anciennes cafétérias d’hypermarché. Leur stratégie est claire : occuper les plus grands parkings de France avant la concurrence.