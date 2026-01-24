Ici Tout Commence spoiler : Teyssier furieux contre Anaïs ! (vidéo épisode du 28 janvier)



Ici tout commence spoiler – Anaïs va avoir des nouvelles d’Emmanuel dans quelques jours dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et on peut dire qu’elle s’en serait passée ! Si Teyssier est absent depuis déjà de longues semaines, il garde un oeil sur l’institut et dans quelques jours, il va être furieux après le fiasco du gala de la fondation Excellence Palace !











Anaïs traverse une mauvaise passe. La soirée qu’elle avait minutieusement préparée pour redorer l’image de l’Hôtel Jourdain a tourné au fiasco. Victime d’un sabotage, l’événement s’est transformé en véritable catastrophe, laissant Anaïs accablée de culpabilité et convaincue d’en être responsable. Elle a présenté sa démission à Jeanne Jourdain, mais elle a choisi de la refuser.

Toujours directrice en l’absence de Teyssier, ce dernier l’a appelée. Il est furieux qu’elle n’ait pas su gérer la situation et a tenu à lui remonter sérieusement les bretelles. Heureusement, Anaîs peut compter sur le soutien indéfectible de son compagnon, Milan, qui l’encourage à ne pas baisser les bras et à démasquer l’auteur du sabotage.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1360 du 28 janvier 2026 : Teyssier a appelé Anaïs

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

