Star Academy : le programme des évaluations de la semaine 12



Publicité





Star Academy 2025, évaluations semaine 12 – Premier dimanche à 6 au château de la Star Academy après l’élimination de Théo hier soir.





Et cet soir, Michael Goldman, le directeur de la Star Ac, est venu pour annoncer aux élèves le programme des évaluations, qui auront lieu en deux groupe, lundi et mardi matins.







Publicité





Star Academy, des évaluations en groupe en cette semaine des défis des professeurs

Cette semaine et alors que le prime aura lieu samedi soir, c’est une semaine bien chargée qui attend les élèves avec deux évaluations. A l’issue de celles-ci, il y aura un top 3 et 3 nommés (sauf si Sarah est nommée, il n’y aura que 2 nommés car elle est immunisée). En plus de la battle du top 3, chaque académicien aura un défi lancé par un professeur. Et l’immunité se jouera avec la battle et ce défi, à 50/50.

Pour les évaluations, il faudra choisir une chanson parmi une liste de 5. Et dans la chanson, il faudra une minute en plus à faire en acting. Et il faudra aussi danser sur un édit de cette chanson ! Et nouvelle règle : ils doivent se distribuer les chansons, ils n’ont pas le droit de prendre la même.



Publicité





Ces évaluations auront lieu en 2 groupes :

➤ Lundi matin, évaluations pour Ambre, Anouk et Bastiaan.

➤ Mardi matin, évaluations pour Léa, Sarah et Victor.

Le groupe de lundi a sa liste de chansons ce dimanche et par équité, le groupe de mardi l’aura lundi soir.

➤ Liste des chansons du groupe 1 :

« Cassé » Nolwenn Leroy

« Chaque seconde » Pierre Garnier

« Un jour je marierai un ange » Pierre de Maere

« Si je m’en sors » Julie Zenatti

« Tilted » de Christine and the Queens

Rendez-vous demain à 17h30 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy 2025. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.